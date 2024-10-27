Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
UFC
Сегодня 10:00
 

Грузинский чемпион UFC пригрозил Махачеву после финиша Холлоуэя

  Комментарии

Поделиться
Грузинский чемпион UFC пригрозил Махачеву после финиша Холлоуэя ©IG/islam_makhachev

Чемпион полулегкого веса UFC Илия Топурия (16-0) дал обещание относительно возможного поединка с лучшим бойцом легкого дивизиона Исламом Махачевым (26-1). Это довольно громкое заявление, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Чемпион полулегкого веса UFC Илия Топурия (16-0) дал обещание относительно возможного поединка с лучшим бойцом легкого дивизиона Исламом Махачевым (26-1). Это довольно громкое заявление, сообщают Vesti.kz.

"Я всегда стремился достичь того, чего не делал никто. Никто не мог его победить сабмишеном. Я буду первым, кто это сделает", – цитирует его слова Sports.ru.

Отметим, что на UFC 308 Топурия провел первую защиту пояса, финишировав американца Макса Холлоуэя (26-8) в третьем раунде.

MMA UFC Махачев Ислам Дагестан Грузия Испания

Реклама

Живи спортом!