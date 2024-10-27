Грузинский чемпион UFC пригрозил Махачеву после финиша Холлоуэя

Чемпион полулегкого веса UFC Илия Топурия (16-0) дал обещание относительно возможного поединка с лучшим бойцом легкого дивизиона Исламом Махачевым (26-1). Это довольно громкое заявление, сообщают Vesti.kz.

"Я всегда стремился достичь того, чего не делал никто. Никто не мог его победить сабмишеном. Я буду первым, кто это сделает", – цитирует его слова Sports.ru.