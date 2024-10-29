Рахмонову "отдали" победу над чемпионом UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Кайрат Ахметов (27-0)поделился ожиданиями от предстоящего боя своего соотечестевнника - непобжденного Шавката Рахмонова (18-0) против чемпиона UFC в полусреднем весе американца Белала Мухаммада (24-3), сообщают Vesti.kz.

"Шавкат заслуживает за пояс подраться, но и Белал тоже не простой. Будет хороший бой, но я надеюсь, что Шавкат заберет пояс и привезет его в Казахстан", - сказал Ахметов в интервью "Вестник ММА".

Напомним, что бой Рахмонов - Мухаммад запланирован на 7 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Шавкат Рахмонов узнал цену победу над чемпионом UFC

Для Шавката, занимающего третье место в рейтинге полусредневесов UFC, это будет первый бой в 2024 году.

Белал стал новым чемпионом UFC в июле, когда единогласным решением судей победил британца Леона Эдвардса (22-4) и отобрал у него пояс.

Чемпион UFC "победил" Рахмонова и выбрал нового соперника