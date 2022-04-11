Чимаев за один бой пропустил больше, чем за всю карьеру в UFC

Bloody Uppercut привел интересную статистику из боя между шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым (11-0) и бразильцем Гилбертом Бернсом (20-5), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чимаев за один бой с Бернсом пропустил 119 ударов, тогда как за предыдущие четыре схватки в американском промоушене пропустил только один удар.

Их поединок состоялся в Джексонвилле (Флорида, США) в рамках турнира UFC 273 и продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Чимаеву, который признался, что схватка получилась сложной.

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