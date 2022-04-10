Чемпион UFC разобрал победу над Яном в реванше и выбрал следующего соперника

Американский боец UFC Алджамейн Стерлинг (21-3) прокомментировал победу над россиянином Петром Яном (16-3) в бою за чемпионский пояс в легчайшем весе на турнире UFC 273 в Джексонвилле (штат Флорида, США), сообщает "Матч ТВ".

Бой-реванш вместил в себя все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу Стерлингу, чем вызвали недовольство у президента американского промоушена.

"Я пришел сюда очень сильно сомневаясь. Люди списали меня со счетов из-за моего последнего выступления, но вы ошибались. У меня был сильный соперник в лице Петра Яна. Он пробуждал во мне лучшее. Это то, в чем смысл бойцовской игры. Продолжай сомневаться во мне, ублюдок.

Я знаю, что это был близкий бой, но я смог переиграть его. Я прессинговал его, пытался выполнить сабмишен. Да, у меня не получилось. Но у меня есть что вам сказать - я сделал достаточно для победы. Вы можете и дальше во мне сомневаться. Эй, Ти-Джей "Руки-подушки" Диллашоу, где ты? Ты следующий!" - сказал Стерлинг после боя.

Первый бой между Яном и Стерлингом состоялся в марте 2021 года и закончился дисквалификацией россиянина за запрещенный удар.

Напомним, что в другой схватке шведский файтер чеченского происхождения Хамзат Чимаев (11-0) победил бразильца Гилберта Бернса (20-5), а главный бой UFC 273 завершился нокаутом.

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