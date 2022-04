Главный бой на UFC 273 завершился нокаутом

В Джексонвилле (Флорида, США) состоялся главный бой в рамках UFC 273 между австралийцем Александром Волкановски (23-1) и корейцем Чоном Чханом Соном по прозвищу "Корейский зомби" (17-6), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Волкановски проводил третью защиту пояса в полулегком весе. Чемпион уверенно контролировал ход поединка, а в третьем раунде был близок к досрочной победе, но гонг спас корейского файтера от поражения.

Развязка наступила в четвертом раунде, когда "Корейский зомби" пропустил несколько серьезных ударов по лицу и этим самым дал повод рефери остановить односторонний бой.

В августе 2013-го "Корейский зомби" уже претендовал на чемпионство, но был остановлен бразильцем Жозе Алдо также в четвертом раунде.

Great Stoppage from Herb Dean. Salute to the warrior The Korean Zombie! But Alexander The Great Volkanovski is truly the best. #UFC273



pic.twitter.com/4NIpV2ENwr