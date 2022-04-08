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"Профессионал своего дела". Экс-боец UFC отметил роль казахстанского менеджера в титульном бою

"Профессионал своего дела". Экс-боец UFC отметил роль казахстанского менеджера в титульном бою
©Instagram/sayatus
Новости спорта MMA UFC

Бывший боец UFC из России Григорий Попов (14-4), в настоящее время выступающий в казахстанской организации Naiza FC, рассказал о своем менеджере Саяте Абдрахманове. Уже в ближайшее воскресенье казахстанский специалист будет одним из угловых временного чемпиона UFC Петра Яна (16-2), сообщает корреспондент Vesti.kz.

10 апреля в Джексонвилле (Флорида, США) Ян проведет бой-реванш с обладателем пояса Алджамейном Стерлингом (20-3). Это противостояние станет соглавным событием вечера на номерном ивенте.

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"Профессионал своего дела". Экс-боец UFC отметил роль казахстанского менеджера в титульном бою. Фото 1

Попов, выступавший в UFC в 2019 году, лично знаком с Яном, с которым вместе тренировался в зале Tiger Muay Thai в Таиланде. Также Григория и Петра объединяет сотрудничество с казахстанским менеджером Абдрахмановым.

"Я не любитель прогнозов. Конечно, я буду болеть и за Петра, и за Саята, потому что тактик и аналитик в этом деле он хороший. Они профессионалы своего дела. Будем надеяться, что победа будет за нами. ММА - непредсказуемый вид спорта. Победить может любой в любой момент", - сказал Попов.

Также он высказался о помощи Саята в роли секунданта: "Конечно, Саят все грамотно подскажет, объяснит, где и как работать", - подытожил он.

Напомним, что на этот поединок Ян отправился без своих тренеров, которые не сумели получить американскую визу. Позже появилась информация, что одним из угловых Петра будет Абдрахманов.

Фото: UFC©️

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Метки:
MMA UFC Ян Петр Абдрахманов Саят США Россия Казахстан Naiza FC

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