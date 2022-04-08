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Ян и Стерлинг прошли взвешивание перед реваншем на UFC 273

Ян и Стерлинг прошли взвешивание перед реваншем на UFC 273
©Reuters
Новости спорта MMA UFC

В воскресенье, 10 апреля, в Джексонвилле (Флорида, США) состоится 273-й номерной турнир бойцовской лиги UFC. В соглавном событии вечера пройдет титульный реванш в легчайшем весе между американцем Алджамейном Стерлингом (20-3) и россиянином Петром Яном (16-2), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 8 апреля, соперники прошли обязательную процедуру взвешивания. Ян показал на весах 60,78 килограмма, а Стерлинг - 61,01.

Бойцы встречались в октагоне в марте 2021 года, тогда Ян проводил первую защиту пояса. В четвертом раунде россиянин нанес удар коленом в голову оппоненту, когда последний находился в партере. Алджамейн не cмог восстановиться и продолжить бой. В итоге было принято решение дисквалифицировать Яна и вручить пояс чемпиона Стерлингу.

Напомним, что в главном карде ивента встретятся звездные полусредневесы - бразилец Гилберт Бернс (20-4) и швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев (10-0). Они также прошли обязательную процедуру взвешивания, оба показали одинаковый вес - 77,11.

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Метки:
UFC Чимаев Хамзат Ян Петр

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