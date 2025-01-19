Брутальным нокаутом закончился громкий бой двух бывших чемпионов UFC

В главном карде турнира UFC 311 в Инглвуде (Калифорния, США) состоялось противостояние топовых полутяжеловесов. В октагоне встретились два экс-чемпиона дивизиона - чех Иржи Прохазка (31-5-1) и американец Джамал Хилл (12-3-0-1), передает корреспондент Vesti.kz.

Бой между 32-летним Прохазкой и 33-летним Хиллом был рассчитан на три раунда. Он завершился победой чеха техническим нокаутом в третьем раунде.

Таким образом Иржи вернулся на победную тропу и обновил рекорд в UFC до 5-2. Что касается Хилла, то он потерпел второе поражение кряду, и снова нокаутом. В лучшей лиге мира у него 6-3.

Ранее на этом же турнире громкий апсет совершил файтер из Таджикистана, а боец из Узбекистана оформил финиш. Кроме того, известный боец из Дагестана "решил сместить" топового казаха.

Отметим, что в этом же дивизионе выступает непобежденный казахстанец Дияр Нургожай (10-0). В рамках турнира UFC 311 было объявлено о титульном поединке в этом весе между чемпионом Алексом Перейрой (12-2) и претендентом Магомедом Анкалаевым (19-1-1-1). Бой пройдет в рамках UFC 313 9 марта.