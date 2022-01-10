Бой с экс-чемпионом, или как уроженец Казахстана рвется на вершину легкого веса UFC

Автор: Димаш Тулегенов

Легковес лучшей ММА-организации мира Рафаэль Физиев (11-1) вернется в октагон уже 20 февраля. Его соперником станет экс-чемпион UFC из Бразилии Рафаэль Дос Аньос (30-13). Корреспондент Vesti.kz - о значении этого поединка для уроженца Кордая.

28-летний файтер идет на серии из пяти побед подряд в UFC. Сейчас бывший представитель Кыргызстана, ныне выступающий без флага, занимает 11-ю строчку в рейтинге легкого веса организации, в то время как 37-летний ветеран Дос-Аньос замыкает топ-6. Их поединок примет турнир, который пройдет в ночь на 20 февраля в Лас-Вегасе (Невада, США).

Главный бой в карьере

Практически безусловно для Физиева этот бой будет самым громким за всю профессиональную карьеру. Раньше экс-чемпионов UFC в соперниках у бойца менеджера Саята Абдрахманова не было. Сейчас об "Атамане" говорят как о зрелищном бойце, который чаще побеждает чистыми нокаутами, чем техническими. В нем видят крутого проспекта и реальную проблему для топов в весе до 70 килограммов.

Рывок в рейтинге

В случае победы над Дос Аньосом, который проиграл четыре из шести последних боев, Физиев обеспечит себе великолепный прорыв в рейтинге. Нельзя с точностью утверждать, что уроженец Казахстана займет именно шестую строчку, ведь он может расположиться как выше, так и ниже этой позиции. Не стоит забывать, что другие бойцы тоже проводят поединки, а не наблюдают за происходящим со стороны. Через полтора месяца рейтинги могут незначительно, но поменяться.

Выявление лучшего Рафаэля

Одна из деталей, благодаря которой Физиев обратил внимание на Дос Аньоса - это предложение выявить сильнейшего Рафаэля в UFC. Для бразильца это будет 44-й профессиональный поединок, но ранее он ни разу не встречался со своими тезками в октагоне.

Отметим, что Дос Аньос становился чемпионом UFC в марте 2015 года. Затем, проведя одну успешную защиту пояса, летом 2016-го Рафаэль утратил его в проигранном бою против американца Эдди Альвареса.

Также стоит добавить, что многие авторитетные источники, включая Sherdog, называют это противостояние главным поединком вечера. Поэтому для Физиева это может быть первый пятираундовый бой в лучшем промоушене.

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Фото: UFC©️