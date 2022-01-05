Непобежденный "Казахстанский дагестанец", или кто претендует на громкий бой за пояс в Naiza FC

Конец 2021 года в казахстанском ММА запомнился огненным турниром лиги Naiza FC. В главном поединке вечера чемпион легкого веса Ильдар Кудайбергенов (5-0) провел успешную защиту пояса против другого казахстанца Серикбая Ходжабаева (11-6). Корреспондент Vesti.kz рассказал о том, кто может стать следующим претендентом в одном из самых конкурентных дивизионов организации.

С большой долей вероятности следующим претендентом на пояс станет файтер из столичного клуба Tobet Top Team Магомед Кабардиев (7-0). В социальных сетях несколько сообществ уже начали "раскачивать" потенциальный титульный бой, а сам Кабардиев уже давно твердит, что готов биться за пояс чемпиона.

На счету 26-летнего бойца из Дагестана (Россия), который на протяжении пяти последних лет живет и тренируется в Казахстане, семь побед в семи поединках. Четырежды он выигрывал нокаутом, а еще три раза - судейским решением. Его базой является ушу-саньда, но в целом Магомед демонстрирует универсальный стиль. В конце года он в очередной раз уверенно поборолся на турнире по грэпплингу Arlan Grip Pro.

В Naiza FC он дебютировал в конце 2020-го, победив техническим нокаутом в первом раунде. В конце июля Кабардиев прошел через полную трехраундовую дистанцию и вновь победил. Крайнюю викторию он одержал в конце ноября, когда угол соперника отказался от продолжения поединка.

В легком весе лиги Naiza FC много сильных и ярких бойцов, чего стоит один Фаниль Рафиков (20-5). Он, кстати говоря, тоже победил на последнем турнире в году и сделал это в зрелищном стиле. Но пока о титульном шансе говорить не приходится, ведь всего полгода назад он проиграл решением судей Кудайбергенову, утратив звание чемпиона. Возможно, что после еще одной победы Фаниля вновь будут рассматривать в качестве претендента номер один.

Бой между Кудайбергеновым и Кабардиевым - интереснейшее противостояние. Два непобежденных файтера, оба представляющие команду Arlan MMA Pro Team. Если Ильдару снова удастся защитить свой пояс, то, вполне вероятно, он сможет рассчитывать на дальнейший рост в карьере - переход в более конкурентную международную лигу.

Но и для Кабардиева это неплохой шанс заявить о себе еще громче. За его спиной уже есть семь побед, а восьмая, еще и в титульнике, - сделала его полноценной восходящей звездой. По праву можно считать, что Магомед представляет в равной степени как Россию, так и Казахстан, потому что именно в нашей стране боец тренируется и выступает на протяжении последних лет.

Уже сейчас этот бой обсуждается в медиа, поэтому можно сказать, что это один из самых ожидаемых боев в Казахстане в новом 2022 году.

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Фото: Naiza FC©