"За ним нужно следить". Названа будущая звезда UFC из Казахстана

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов вошел в число потенциальных будущих звезд UFC по версии сайта Givemesport.com.

"Казахстанец Шавкат Рахмонов до сих пор так и не получил должного признания в СМИ. Будьте уверены, что этого больше не будет после того, как он одержал две подряд победы над Алексом Оливейрой и Мишелем Празересом, которые провели в общей сложности 60 боев.

Для контекста, победа Рахмонова над Празересом была всего лишь 14-м боем в его карьере в целом. 27-летний боец выиграл все 14 своих профессиональных боев, последний раз удосрочил бразильца в июне. Безусловно, за ним нужно следить наверняка, поскольку в полусреднем весе, возможно, жарче, чем когда-либо прежде", - пишет издание.

Напомним, что в двух стартовых поединках под эгидой UFC Рахмонов задушил опытных бразильцев Алекса Оливейру (22-11-1-2) и Мишела Празереса (26-4).

Свой третий бой в промоушене казахстанец проведет 5 февраля в Лас-Вегасе против Карлстона Харриса (17-4) из Гайаны. Рахмонов уже вылетел в США.