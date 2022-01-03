 hn3zKgKAfLUte14nDFsCfHjxmYnQqFjs52TbU51P
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Определен лучший спортсмен 2021 года Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Шавкат Рахмонов улетел в США на третий бой в UFC

Шавкат Рахмонов улетел в США на третий бой в UFC
©UFC
Новости спорта Смешанные UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (14-0) отправился в США, где проведет третий бой в рамках мирового промоушена UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Штатах Рахмонов проведет финальный этап подготовительного периода. Заключительный сбор состоится в известном зале Sanford MMA.

Добавим, что Шавкат выйдет в октагон 5 февраля. В Лас-Вегасе казахстанец проведет поединок против Карлстона Харриса (17-4) из Гайаны. 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Рахмонов Шавкат UFC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:59
Единоборства
Шавкат Рахмонов улетел в США на третий бой в UFC Шавкат Рахмонов улетел в США на третий бой в UFC
Сегодня , 11:11
Единоборства
Жалгас Жумагулов сделал заявление о возвращении в UFC Жалгас Жумагулов сделал заявление о возвращении в UFC
Сегодня , 08:45
Единоборства
"Свободен на эту дату". Уроженец Казахстана Физиев вновь обратился к экс-чемпиону UFC "Свободен на эту дату". Уроженец Казахстана Физиев вновь обратился к экс-чемпиону UFC
Вчера , 23:00
Единоборства
Чимаев попросил у президента UFC разрешение "размазать" Джейка Пола Чимаев попросил у президента UFC разрешение "размазать" Джейка Пола
Вчера , 16:26
Единоборства
"Ответ скоро будет". Блогер после нокаута экс-чемпиона UFC жестко отреагировал на слова Даны Уайта "Ответ скоро будет". Блогер после нокаута экс-чемпиона UFC жестко отреагировал на слова Даны Уайта
Вчера , 09:49
Бокс
"Канело" или Мейвезер? Представлен рейтинг самых богатых боксеров и бойцов в 2021 году "Канело" или Мейвезер? Представлен рейтинг самых богатых боксеров и бойцов в 2021 году
Вчера , 09:08
Единоборства
Хабиба Нурмагомедова раскритиковали за новую весовую категорию в его лиге MMA Хабиба Нурмагомедова раскритиковали за новую весовую категорию в его лиге MMA
1 января, 16:10
Единоборства
"Перевоплощение в девушку 20-х". Чемпионка UFC из Кыргызстана показала необычный новогодний образ "Перевоплощение в девушку 20-х". Чемпионка UFC из Кыргызстана показала необычный новогодний образ
1 января, 14:25
Единоборства
"Сложно игнорировать монстра". Казахстанцу предрекли самый успешный год в UFC "Сложно игнорировать монстра". Казахстанцу предрекли самый успешный год в UFC
31 декабря, 13:09
Единоборства
Успех Усмана, колено Яна и финиши Оливейры. Как сменились чемпионы UFC в 2021 году Успех Усмана, колено Яна и финиши Оливейры. Как сменились чемпионы UFC в 2021 году
31 декабря, 11:15
Единоборства
О лучшем начале и не мечтать. Казахстанских бойцов ждет мощный старт 2022 года в UFC О лучшем начале и не мечтать. Казахстанских бойцов ждет мощный старт 2022 года в UFC
30 декабря, 12:51
Единоборства
Замена Жумагулову? Почему Асу Алмабаев уже сейчас должен биться в UFC Замена Жумагулову? Почему Асу Алмабаев уже сейчас должен биться в UFC
30 декабря, 11:33
Единоборства
Топ-5 сенсаций года в казахстанском ММА: апсет Ескараева, дебют Оспанова и победа над экс-чемпионом Топ-5 сенсаций года в казахстанском ММА: апсет Ескараева, дебют Оспанова и победа над экс-чемпионом
29 декабря, 17:23
Единоборства
Сестра Рахмонова победила соперницу из Узбекистана после потасовки на дуэли взглядов Сестра Рахмонова победила соперницу из Узбекистана после потасовки на дуэли взглядов
29 декабря, 11:56
Единоборства
Уйдет в отрыв, или чем "Кинг Конг" из Молдовы "угрожает" Рахмонову Уйдет в отрыв, или чем "Кинг Конг" из Молдовы "угрожает" Рахмонову
28 декабря, 19:59
Единоборства
Шанс есть, или при каком условии Хабиб Нурмагомедов вернется в UFC Шанс есть, или при каком условии Хабиб Нурмагомедов вернется в UFC
27 декабря, 15:15
Единоборства
Еще не все решено. Появились подробности по следующему поединку Дамира Исмагулова в UFC Еще не все решено. Появились подробности по следующему поединку Дамира Исмагулова в UFC
27 декабря, 11:55
Единоборства
Стало известно имя следующего соперника Исмагулова в UFC Стало известно имя следующего соперника Исмагулова в UFC
27 декабря, 11:04
Единоборства
"Казахи - это наш братский народ". Чемпион лиги Хабиба из Кыргызстана - о поединке с казахстанцем Акимжаном "Казахи - это наш братский народ". Чемпион лиги Хабиба из Кыргызстана - о поединке с казахстанцем Акимжаном
26 декабря, 20:36
Бокс
Чемпиона мира из России сравнили с Хабибом Чемпиона мира из России сравнили с Хабибом
26 декабря, 10:41
Единоборства
"К черту их всех". Соперник казахстанца Рахмонова по бою в UFC объяснил свой допинг "К черту их всех". Соперник казахстанца Рахмонова по бою в UFC объяснил свой допинг
26 декабря, 07:23
Единоборства
Уроженец Казахстана стал кандидатом на нокаут года в UFC Уроженец Казахстана стал кандидатом на нокаут года в UFC
25 декабря, 11:45
Единоборства
Чемпиона UFC после Хабиба назвали настоящим монстром Чемпиона UFC после Хабиба назвали настоящим монстром
25 декабря, 08:30
Единоборства
Названа дата следующего боя Дамира Исмагулова в UFC Названа дата следующего боя Дамира Исмагулова в UFC
24 декабря, 20:59
Единоборства
UFC назвал топ-10 лучших новичков 2021 года UFC назвал топ-10 лучших новичков 2021 года
24 декабря, 11:35
Единоборства
"К черту их!". Экс-соперник Рахмонова жестко проехался по UFC после дисквалификации из-за допинга "К черту их!". Экс-соперник Рахмонова жестко проехался по UFC после дисквалификации из-за допинга
24 декабря, 09:50
Единоборства
Соперник Шавката Рахмонова по бою в UFC дрался под допингом Соперник Шавката Рахмонова по бою в UFC дрался под допингом
23 декабря, 16:30
Единоборства
Шавкат Рахмонов получил статус фаворита в своем третьем бою в UFC Шавкат Рахмонов получил статус фаворита в своем третьем бою в UFC
22 декабря, 22:40
Единоборства
"Выбраться из идеальной гильотины не было шансов". Казахстанские бойцы попали в рейтинг года в UFC "Выбраться из идеальной гильотины не было шансов". Казахстанские бойцы попали в рейтинг года в UFC
22 декабря, 16:19
Единоборства
Погубила жадность? Как Порье упустил свои шансы и стал одним из главных неудачников UFC Погубила жадность? Как Порье упустил свои шансы и стал одним из главных неудачников UFC
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus