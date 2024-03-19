Боец из топ-5 UFC пригрозил Рахмонову и объявил дату боя

Австралийский боец смешанных единоборств (ММА) Джек Делла Маддалена (17-2), выступающий в UFC в полусреднем весе, в очередной раз заявил о готовности подраться непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), передают Vesti.kz.

По его словам, он будет готов в августе. Маддалена пообещал шокировать мир и финишировать "Номада".

"У него травма, у меня травма. Я думаю, что смогу выйти в начале августа. Это большой отборочный бой за титул. Я думаю, что финиширую его, я думаю, что выйду туда и шокирую мир. Думаю, я мог бы зажечь в нем искру", - сказал Маддалена в интервью изданию ESPN MMA.

Напомним, Маддалена бросил вызов Рахмонову после победы над бразильцем Гилбертом Бернсом (22-7) на турнире UFC 299, который прошел 10 марта в Майами (США, штат Флорида). Казахстанец ответил ему.

Благодаря этому успеху австралиец взлетел на пятое место UFC полусреднего веса, где Рахмонов замыкает тройку лучших.

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