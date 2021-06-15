Безвыходная ситуация. Что нужно сделать Жумагулову, чтобы избежать увольнения из UFC?

Димаш Тулегенов

Казахстанский боец команды Arlan MMA Pro Team Жалгас Жумагулов (13-5), выступающий в наилегчайшем весе UFC, готовится к проведению третьего поединка под эгидой промоушена. Он выступит уже на следующем номерном турнире организации - UFC 264, который пройдет 10 июля в Лас-Вегасе (Невада, США). Корреспондент Vesti.kz поразмышлял на тему важности этого боя для Жумагулова, который держится на волоске от увольнения из лиги.

С большим сожалением в очередной раз приходится констатировать и напоминать сей факт, что Жалгас начал свою карьеру в UFC, к которой так долго шел, с двух поражений. И если в первом случае судейское решение еще могло показаться несправедливым, то во втором поединке 32-летний актюбинец проиграл вчистую.

Через четыре недели у Жумагулова запланирован бой против 26-летнего американца Джерома Риверы (10-5). Его ситуацию язык также не повернется назвать завидной. В UFC у него три поражения в трех поединках, а в двух случаях он уступал нокаутом.

Если сопоставить карьеры Жумагулова и Риверы, а также их выступления в UFC, то прямо сейчас больше заслуживает увольнения именно американец. Но к каждому файтеру у организации может быть разное отношение, которое зависит от многочисленных деталей.

Если Ривера не был уволен после трех поражений кряду, то это не значит, что и у Жумагулова будет последний шанс, если произойдет еще одна неудача. Жалгасу очень нужна победа, тем более у него есть амбиции и желание добраться до вершины даже на столь крупном уровне.

Для многих бойцов попадание в UFC - это уже достижение всей карьеры, но Жалгас к таким не относится. Он был чемпионом Fight Nights Global, побеждал сильных соперников, ранее выступавших в UFC. Он проделал длинный путь и добился поощрения - контракта с лучшей лигой мира.

После двух неудач важно не просто победить, но и сделать это так, чтобы обезопасить себя от увольнения. Каким образом это можно сделать? Во-первых, победить досрочно, завершив поединок нокаутом либо болевым (в случае с Жалгасом это, скорее, нокаут). Во-вторых, перед финишем чувствовать себя уверенно и не отдать сопернику ни минуты инициативы, но а в-третьих, - сделать громкое заявление после победы.

Казахстанцы в большинстве своем далеки от трештока, это правда. Но здесь нужна не "грязь" в адрес кого-то из потенциальных соперников, а громкое заявление о своих намерениях. Жумагулову нужно выступить без лишнего давления и забыть про миллионную фанатскую базу на родине, ведь он бьется за себя. Фактически это так, хоть и выходит с флагом Казахстана. Это очень важно. Бойцы сами признавались, что загонялись из-за накрученной ответственности перед всей страной.

Другой способ - обратиться напрямую к Дане Уайту. Это частенько работает, но далеко не каждый осмеливается говорить что-то боссу. Вспомнить хотя бы Хамзата Чимаева (9-0), который после яркого дебюта попросил Уайта дать ему еще один бой на следующей неделе. Президент UFC его услышал. И это не единственный случай.

Крайне важно будет сейчас отойти от спокойных и уже привычных интервью, в которых Жумагулов благодарит за поддержку друзей и близких. Это, несомненно, важно, но нужно будет показать и свою дерзость. Все ради того, чтобы продлить пребывание в UFC.

Ни для кого не секрет, что в UFC ценится умение продавать бои, закатывать шоу и использовать трешток. Одним из самых скандальных трештокеров современного UFC является полусредневес Колби Ковингтон (16-2). Практически всегда он доминировал над своими оппонентами, но был скучен в клетке. И только тогда, когда ему начало грозить увольнение за отсутствие интереса со стороны зрителей, он познакомил всех со своими навыками в трештоке. Они спасли ему дальнейшую карьеру в промоушене.

Как все будет - увидим уже 10 июля. Понятно лишь то, что у Жумагулова нет выбора, кроме как финишировать своего оппонента. Тут же он сможет продемонстрировать уровень подготовки в известном зале American Top Team, в котором он тренируется в последние месяцы.

Напомним, что турнир UFC 264 возглавит третья схватка между звездными легковесами Дастином Порье (27-6-0-1) и Конором МакГрегором (22-5). Ивент примет T-Mobile Arena.

Подробнее о сопернике Жумагулова можете прочитать здесь.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!