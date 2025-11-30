Белал Мухаммад узнал имя следующего соперника: он становился чемпионом в Казахстане

Бывший чемпион полусреднего веса UFC Белал Мухаммад (24-5-0-1) узнал имя своего следующего соперника. Уже в декабре у него запланирована схватка по вольной борьбе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

20 декабря в Фишерсе (Индиана, США) он выступит в промоушене RAF Wrestling. Соперником 37-летнего спортсмена станет 26-летний Дэвид Карр, который в прошлом становился чемпионом мира по вольной борьбе в возрастной категории до 20 лет. В прошлом году Карр выигрывал турнир имени Динмухамеда Кунаева в Таразе, в финале одолев казахстанца Егора Анчугина.



Отметим, что неделю назад Белал потерпел второе поражение подряд в UFC, уступив судейским решением ирландцу Иэну Гэрри (17-1). Полгода назад он также лишился чемпионского пояса, проиграв Джеку Делла Маддалене.

В декабре 2024-го и мае 2025-го у Мухаммада срывались титульные бои с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (19-0). Сначала сам Белал снялся из-за травмы, а затем уже Шавкат не был готов из-за состояния здоровья.

