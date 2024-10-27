Белал Мухаммад предложил дать титульный бой другому бойцу. Это не Рахмонов

Чемпион полусреднего веса UFC Белал Мухаммад (24-3-0-1) остался под впечатлением от выступления Хамзата Чимаева (14-0) на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ). Своими мыслями он поделился в соцсетях, сообщают Vesti.kz.

"Дайте Хамзату титульный шанс прямо сейчас! Спокойный Хамзат - это совсем другое", - написал Белал в своем X-аккаунте.

Отметим, что Чимаев стал главным претендентом на пояс чемпиона в среднем весе, в первом же раунде остановив экс-чемпиона Роберта Уиттакера (26-8). Кроме того, всех шокировало фото челюсти Роберта после поединка с Хамзатом.

Что касается Белала, то он является чемпионом полусреднего веса. 8 декабря он проведет первую защиту пояса - против непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18-0).