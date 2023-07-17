Американский боец UFC ответил на вызов казахстанца с рекордом 17-0 и потроллил его

Американский боец UFC Джошуа Ван (8-1) ответил на вызов непобежденного казахстанца Азата Максума (17-0), который дебютировал в промоушене, сообщают Vesti.kz.

В минувшие выходные в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC on ESPN 49 (UFC Vegas 77) Максум победил раздельным решением судей другого американца Тайсона Нэма. После боя казахстанец заявил о желании подраться с Ваном и отомстить ему за своего соотечественника Жалгаса Жумагулова.

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"Будь осторожен со своими желаниями. Они могут сбыться", - написал Джошуа на своей странице в Instagram.

Также Ван оставил грозное послание Максуму:

"Они попросили о бое, но им нужно 3-4 месяца на подготовку. Это безумие. Я надеру вашему пареньку зад на недельном уведомлении!".

Между тем, сам Максум оценил свой дебют в UFC и заявил о своих амбициях на чемпионство. Также Азат сравнил себя с именитым казахстанским боксером Геннадием Головкиным.

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