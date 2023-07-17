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"Я стану чемпионом". Азат Максум оценил свой дебют в UFC

"Я стану чемпионом". Азат Максум оценил свой дебют в UFC
©Zuffa LLC

Казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум (17-0) прокомментировал свой дебют в UFC. сообщают Vesti.kz. Карьеру в в главном ММА-промоушене мира он начал с победы.

Напомним, Максум выступил на турнире UFC on ESPN 49 (UFC Vegas 77), где встречался с американцем Тайсоном Нэмом (21-14-1) и победил его раздельным решением судей.

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"Это не только моя победа, но победа всего казахского народа. Они проснулись очень рано, чтобы посмотреть мой бой, молились за меня и за мою победу. Я очень им за это благодарен. Конечно, для меня имеет большое значение дебютировать в UFC с победы. Я чувствую себя великолепно", - сказал Максум пресс-службе UFC.

Высказался казахстанец и об уровне соперника:

"Не могу сказать, что в бою меня что-то удивило. Я усердно готовился. Я был уверен в своей победе на 60 процентов против 40. Мне удалось очень сильно и убедительно завершить поединок большим количеством ударов. Я готовился закончить бой именно таким образом. Рад, что это сработало".

Также Максум рассказал о дальнейших планах:

"Я еще не показал всего, на что я способен. Уверен, что в следующем бою я покажу гораздо больше. С каждым новым поединком я раскрываюсь все больше. Вы увидите, что в следующем бою я проявлю себя еще лучше. С каждым боем вы будете узнавать, кем является настоящий Азат. Вы еще меня не знаете, вы не видели и половины того, на что я способен. С помощью Всевышнего я стану чемпионом в этом дивизионе".

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Метки:
Максум Азат UFC

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