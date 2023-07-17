Стал известен гонорар казаха с рекордом 17-0 за дебютный бой в UFC

Стало известно, сколько заработал казахстанский боец Азат Максум (17-0) за дебютный бой в UFC, сообщают Vesti.kz.

Напомним, Максум дебютировал в промоушене поединком против американца Тайсона Нэма (21-14-1) на турнире UFC on ESPN 49 (UFC Vegas 77) в Лас-Вегасе (США). Бой закончился победой казахстанца раздельным решением судей.

Полное видео дебютной победы Азата Максума в UFC

По информации MmaJunkie, гарантированный гонорар Максума за этот поединок составил 16 000 долларов, тогда как его соперник получил в три раза больше - 50 тысяч долларов.

После боя Максум сравнил себя с именитым казахстанским боксером Геннадием Головкиным, а также бросил вызов американскому бойцу Джошуа Вану (8-1), который в июне победил казахстанца Жалгаса Жумагулова (14-9).

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