17-0! Непобежденный казахстанец успешно дебютировал в UFC

Казахстанский боец смешанного стиля Азат Максум (17-0) дебютировал в лучшей лиге мира Ultimate Fighting Championship (UFC). На турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (Невада, США), он бился с опытным американцем Тайсоном Нэмом (21-14-1), передает корреспондент Vesti.kz.

Противостояние в наилегчайшем весе прошло в рамках предварительного карда турнира. Оно завершилось победой непобежденного проспекта из Казахстана раздельным решением судей - 29:28, 28:29, 29:28.

Для 28-летнего Максума это 17-я победа 17 профессиональных поединках. Теперь на его счету семь сабмишенов, пять нокаутов и столько же побед решением. Что касается 39-летнего Нэма, который провел восьмой бой в UFC (3-5), то для него это уже 14-е поражение в карьере. Причем он уже проигрывал другому казахстанцу Жалгасу Жумагулову пять лет назад, еще до попадания в UFC.

Напомним, что уже через три недели в UFC дебютирует другой казахстанец из этого же дивизиона - 29-летний Асу Алмабаев (17-2).

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