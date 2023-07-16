Непобежденный казахстанский боец сравнил себя с Головкиным после дебюта в UFC

Казахстанский боец Азат Максум признался, что был удивлен раздельным решением судей по поводу его победы в дебютном бою в UFC, сообщают Vesti.kz. Он прокомментировал свой поединок на пресс-конференции.

Сегодня, 16 июля, он провел поединок против американца Тайсона Нэма, который стал первым по контракту с мировым промоушеном. Казахстанский боец одержал победу раздельным решением судей - 29:28, 28:29, 29:28. Поединок наилегчайшего веса прошел на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (Невада, США). Видео полного боя можно посмотреть здесь.

- Ты так и думал, что твой дебют пройдет, ты так его себе и представлял?

- Да, это очень опытный боец. Мы ожидали трехраундовой войны, что в итоге и случилось. Это то, к чему я готовился.

- Было ли что-нибудь в бою, чем он тебя удивил?

- Да, я следил за его коронным оверхэндом справа. Но после оверхэндов он пробивал несколько лоукиков - это меня немного удивило.

- Когда бой завершился, и судьи должны были высказать решение, был ли ты уверен в том, что ты выиграешь?

- Да, я был уверен, что поднимут мою руку. Посмотрите на его лицо - оно покрыто гематомами и рассечениями. И посмотрите на мое. Очевидно, что я нанес ему больше урона. Так что я был уверен, что сделал достаточно, чтобы забрать бой как минимум 2-1. Но я был удивлен, что решение было раздельным.

- Часто мы видим, что, когда проходят такие бои дебютантов, у них дома собираются целые стадионы, все смотрят, все болеют. Было ли что-то подобное у тебя в стране сегодня?

- Раньше весь Казахстан просыпался рано, чтобы смотреть бои Геннадия Головкина. Теперь, я уверен, они проснулись рано, чтобы посмотреть и мой поединок тоже. Может быть, сегодня это была не вся страна, но много людей.

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