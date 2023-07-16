"Отомстить за Жумагулова". Азат Максум выбрал соперника для следующего боя в UFC

Казахстанский боец Азат Максум (17-0) хотел бы в следующем бою в UFC подраться с американцем Джошуа Ваном (8-1). Об этом он заявил на пресс-конференции после своего успешного дебюта.

- Когда ты хочешь вернуться в октагон, и есть ли у тебя какое-то имя на уме, которое ты хотел бы произнести как имя своего следующего соперника?

- Я хочу вернуться в октагон как можно скорее. Я пришел сюда драться. Я молод, я голоден, я хочу быть я здесь. Как только промоушн даст мне возможность, я с удовольствием сразу же вернусь. Что касается соперника, то я знаю, что Джошуа Ван недавно дрался с моим соотечественником Жалгасом Жумагуловым. И Жалгас проиграл ему, и я хочу отомстить за то его поражение. Думаю, для следующего боя это будет хороший поединок.

Напомним, сегодня, 16 июля, Максум провел поединок против американца Тайсона Нэма, который стал первым по контракту с мировым промоушеном. Казахстанский боец одержал победу раздельным решением судей - 29:28, 28:29, 29:28. Поединок наилегчайшего веса прошел на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (Невада, США). Видео полного боя можно посмотреть здесь.

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