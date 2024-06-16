Алмабаеву вынесли вердикт за третий бой в UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 09:56
©Кадр из видео

Казахстанский боец наилегчайшего веса Асу Алмабаев (20-2) удостоился оценки от UFC Russia за третий бой в лучшей лиге мира, передают Vesti.kz.

Сегодня, 16 июня, в рамках турнира в Лас-Вегасе он судейским решением победил американца Хосе Джонсона (16-9).

"Этот парень - проблема!

Асу Аламабаев оформил третью уверенную победу в UFC и бросил вызов Кай Кара-Франсу!", - говорится в сообщении от UFC Russia.

Также Алмабаев узнал цену третьей победы в лучшей лиге мира, подробности - тут.

Асу дебютировал в UFC в августе прошлого года. В предыдущих боях он победил ямайца Оди Осборна (12-7-0-1) и американца Си Джея Вергару (12-5-1).

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