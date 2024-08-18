Адесанья прояснил свое будущее цитатой Леонардо Ди Каприо

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 14:25
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Бывший чемпион UFC новозеландец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья (24-4) высказался о своем будущем после поражения от южноафриканца Дрикуса Дю Плесси (22-2) в главном бою номерного турнира UFC 305 в Перте (Австралия), передают Vesti.kz.

Поединок завершился досрочным поражением Адесаньи. Дю Плесси сохранил свой титул в среднем весе.

"Знаю, что вам нравились мои бои в UFC. Здесь я воплотил свою мечту. Мне 35 лет, и я хочу сделать все правильно. Я понимаю, что многие ждут моего поражения, хотят увидеть меня на полу. Но я никуда не ухожу!", - заявил Адесанья после боя, процитировав Леонардо Ди Каприо из фильма "Волк с Уолл-стрит".

Адесанья - бывший двукратный чемпион UFC в среднем весе. 

Напомним, что в рамках данного ивента тренирующийся с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) боец потерпел первое поражение в карьере нокаутом, видео смотрите здесь.

Метки:
UFC MMA Новая Зеландия

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