Адесанья прояснил свое будущее цитатой Леонардо Ди Каприо

Бывший чемпион UFC новозеландец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья (24-4) высказался о своем будущем после поражения от южноафриканца Дрикуса Дю Плесси (22-2) в главном бою номерного турнира UFC 305 в Перте (Австралия), передают Vesti.kz.

Поединок завершился досрочным поражением Адесаньи. Дю Плесси сохранил свой титул в среднем весе.

"Знаю, что вам нравились мои бои в UFC. Здесь я воплотил свою мечту. Мне 35 лет, и я хочу сделать все правильно. Я понимаю, что многие ждут моего поражения, хотят увидеть меня на полу. Но я никуда не ухожу!", - заявил Адесанья после боя, процитировав Леонардо Ди Каприо из фильма "Волк с Уолл-стрит".