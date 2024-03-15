Салах вошел в историю "Ливерпуля" после разгрома в Лиге Европы

Новости спорта Футбол Лига Европы
Вчера 11:56
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Нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салах помог "Ливерпулю" разгромить пражскую "Спарту" (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, передают Vesti.kz.

Салах отличился на 10-й минуте. Таким образом, египтянин стал первым игроком в истории "Ливерпуля", забившим 20+ голов в семи сезонах подряд.

Статистика Мохамеда по сезонам выглядит так:

2017/18 - 44 гола;

2018/19 - 27;

2019/20 - 23;

2020/21 - 31;

2021/22 - 31;

2022/23 - 30;

2023/24 - 20. 

Ранее определились все участники 1/4 финала Лиги Европы, подробности - тут.

Метки:
Салах Мохамед Ливерпуль АПЛ Лига Европы

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