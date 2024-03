Разгромом обернулся ответный матч "Ливерпуля" в Лиге Европы

"Ливерпуль" во второй раз разгромил пражскую "Спарту" на стадии 1/8 финала Лиги Европы, передают Vesti.kz.

Ответная встреча команд прошла в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" и завершилась со счетом 6:1 (результат первой игры - 5:1).

У хозяев поля отличились Дарвин Нуньес (7-я минута), Бобби Кларк (8-я), Мохамед Салах (10-я), Коди Гакпо (14-я), Доминик Собослаи (48-я) и Харви Эллиотт (55-я). У гостей один мяч отыграл Велько Бирманчевич (42-я).

"Ливерпуль" оказался сильнее даже в смешанном составе, выиграв двухраундовое противостояние с общим счетом 11:2. Дальше идут подопечные Юргена Клоппа.

Into the #UEL last eight ✊ pic.twitter.com/sOCO3VFaOh