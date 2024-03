Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы

В Лиге Европы состоялись ответные матчи 1/8 финала, по итогам которых стали известны все четвертьфиналисты нынешнего розыгрыша, передают Vesti.kz.

В четвертьфинал турнира вышли "Аталанта", "Байер", "Бенфика", "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Марсель", "Милан" и "Рома".

Жеребьевка матчей 1/4 финала Лиги Европы пройдет 15 марта в швейцарском Ньоне.

We have our quarter-finalists 🤗#UEL pic.twitter.com/pGQtnaH0Yw