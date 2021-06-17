"Мы уже кое-что знаем о нашем сопернике". Тренер "Хайдука" - о матче с "Тоболом" в новом турнире УЕФА

Первая игра пройдет в Хорватии.

Йенс Густафссон. Фото: ФК "Хайдук"©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Сегодня 07:44

Тренер "Хайдука" Йенс Густафссон прокомментировал жеребьевку второго отборочного раунда Лиги конференций, в рамках которого "белые" встретятся с костанайским "Тоболом". Первый матч состоится 22 июля в Хорватии, ответная игра через неделю пройдет в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz

"Ожидаю два сложных матча с непростым соперником. У нас много времени на подготовку. Мы движемся сейчас и сделаем все возможное, чтобы преодолеть это препятствие. Мы не можем влиять на расстояние до пункта назначения и нам не нужно тратить силы на эту информацию. Мы поедем туда и сделаем свою работу. Мы уже кое-что знаем о нашем оппоненте, но у них есть несколько игроков из нашей страны, и они, вероятно, знают о нас больше, чем мы, на данный момент. Хочу подчеркнуть, что с этого момента начинается наша работа, и по мере приближения матча у нас будет вся информация. Мы смотрим на все с положительной стороны, в том числе на жеребьевку, мы рады первыми сыграть на "Полюде", надеюсь, что болельщики смогут увидеть нас вживую", - сказал тренер "белых".

Напомним, что на этой стадии еврокубков также сыграют и другие клубы от Казахстана. "Астана" встретится с греческим "Арисом", а "Шахтер" - с румынской "Стяуа". Более подробно о сопернике "Тобола" можно прочитать здесь.

Лига конференций - новый турнир УЕФА.

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Метки:
Лига конференций Хорватия Тобол ФК КПЛ-2021


Футбол Лига Европы
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Сегодня 07:44
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