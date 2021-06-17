Участник Евро-2020, молодой тренер и безбашенные фанаты. Что нужно знать о сопернике "Тобола" в ЛК

"Тобол" встретится с хорватским "Хайдуком" во втором отборочном раунде Лиги конференций. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о сопернике костанайцев и с чем может столкнуться серебряный призер КПЛ-2020.

Жребий нельзя назвать благосклонным для "Тобола", но и говорить о том, что костанайцам не повезло, тоже будет неверно. Потенциальными соперниками казахстанского клуба, помимо "Хайдука", значились: "Воеводина" (Сербия), "Абердин" (Шотландия), "Копенгаген" (Дания) и "Русенборг" (Норвегия). Так что северянам по именам возможно достался средний вариант.

"Хайдук", судя по выступлениям в еврокубках в предыдущих сезонах, не выглядит не проходимым соперником. Хорваты по-разному завершали свои выступления в отборочных раундах Лиги Европы, где за последние годы их самыми грозными оппонентами были английский "Эвертон" и турецкий "Галатасарай". А на старте квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 соперник "Тобола" умудрился вылететь из турнира по итогам противостояния с клубом "Гзира Юнайтед" из Мальты.

На внутренней арене "Хайдук" давненько не брал ничего. Последнее чемпионство датировано 2005 годом, а национальный Кубок клуб из Сплита выигрывал в 2013-м. В предыдущем сезоне команда набрала 60 очков, финишировав на четвертом месте в чемпионате. Отставание от извечных врагов в лице загребского "Динамо", ставшего победителем национального первенства, составило 25 очков.

Состав

Трансферная стоимость хорватского клуба превосходит суммарный ценник игроков "Тобола" почти в три раза. Все игроки "Хайдука", по данным Transfermarkt, оцениваются в 31,43 миллиона евро, тогда как костанайцы в 11,78 миллиона.

Самым дорогостоящим игроком "белых" является центральный защитник Марио Вушкович - 6,5 миллиона евро, или почти половина трансферной стоимости "Тобола".

Еще семь игроков клуба оцениваются свыше одного миллиона евро. Среди них есть участник Евро-2020 вратарь Ловре Калинич (2,5 миллиона). Права на самого высокого игрока чемпионата Европы (201 см) принадлежат "Астон Вилле", а в "Хайдуке" серебряный призер ЧМ-2018 находится в аренде, которая истекает в конце июня.

На Евро-2020 в составе сборной Хорватии нет игроков "Хайдука", но есть воспитанники клуба и футболисты, выступавшие в разное время в команде. Это Домагой Брадарич ("Лилль"), Иван Перишич ("Интер"), Никола Влашич (ЦСКА) и Марио Пашалич ("Аталанта"). Кроме того, цвета "Хайдука" в 80-х и 90-х защищал нынешний тренер сборной Хорватии Златко Далич.

В предыдущем сезоне самым результативным игроком клуба стал Мийо Чакташ - 12 мячей и четыре ассиста, в том числе забил девять голов в чемпионате Хорватии.

Стоит обратить внимание и на Станко Юрича, Марина Яколиша, Давида Колину, Дарко Тодоровича, экс-игрока сборной Швеции и клубов АПЛ Александра Качаниклича и бывшего футболиста многих итальянских команд Марко Фосатти.

Клубом руководит 42-летний шведский специалист Йенс Густафссон, который до этого работал на родине.

Дисквалификации из-за фанатов

"Хайдук" принимает своих соперников на стадионе "Полюд", который вмещает 34 тысячи 200 зрителей. Во многом соперник "Тобола" известен своей фанатской группировкой, именующей себя "Торсидой". Их противостоянию в "вечном дерби" с болельщиками загребского "Динамо" посвящен один из выпусков культового документального фильма "Настоящая футбольная фабрика".

Также про "Торсиду" есть серия проекта "топ-10 ультрас планеты" на YouTube-канале "Невиданный футбол".

Дикий нрав поклонников хорватского клуба в конце прошлого века приводил к достаточно жестким санкциям.

Так, в 1983 году в полуфинале Кубка УЕФА против "Тоттенхэма" один из фанатов "Торсиды" выбежал на поле и зарезал петуха - такого же, как на эмблеме гостей. УЕФА на три года дисквалифицировал клуб из Сплита.

В 1987-м в матче с марсельским "Олимпиком" поклонник "Хайдука" швырнул на поле гранату со слезоточивым газом. После этого клуб был отстранен от выступлений на международной арене на четыре года.

Сейчас о подобном и речи нет. Но "Тоболу", если на матч допустят зрителей, будет явно непросто на выезде.

Связь с Казахстаном

Хорватский клуб и казахстанский футбол прямо сейчас связывают следующие факторы. За "Хайдук" в разное время играли лидер "Астаны" Марин Томасов (сезоны 2009-2012) и защитник "Кайрата" Дино Миканович (2012-2016).

На счету Томасова 89 матчей и 17 мячей. У Микановича 33 игры и один гол.

И в своей истории "Хайдук" уже пересекался с казахстанским клубом. В квалификации Лиги Европы сезона-2014/15 хорваты встречались с "Шахтером". Хозяева выиграли в Караганде со счетом 4:2, а в Сплите "горняки" уступили - 0:3 и по сумме двух встреч пропустили хорватов дальше.

В тех играх из нынешних футболистов "Тобола" играли Александр Мокин и Сергей Малый.

Напомним, что в Лиге конференций от Казахстана также примут участие "Астана" и "Шахтер", им во втором раунде квалификации предстоит сыграть с греческим "Арисом" и румынской "Стяуа" соответственно. Матчи этой стадии пройдут 22 и 29 июля. "Тобол" первую игру с "Хайдуком" проведет в Хорватии.

Фото: hajduk.hr© (1), Soccer.ru© (2), PIXSELL© (3), Cropix© (4)

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