Моуринью отдал свою медаль финалиста Лиги Европы болельщику

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью не стал оставлять у себя медаль финалиста Лиги Европы после поражения от "Севильи", сообщают Vesti.kz.

Португалец бросил медаль, полученную на церемонии награждения, одному из болельщиков на трибунах.

Напомним, финал ЛЕ прошел на "Пушкаш Арене" в Будапеште. "Севилья" победила в серии пенальти. После этого Моуринью сделал заявление о своем будущем в "Роме".

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