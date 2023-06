Моуринью сделал заявление о своем будущем после поражения "Ромы" в финале Лиги Европы

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью высказался о своем будущем в итальянском клубе после поражения команды в финале Лиги Европы, сообщают Vesti.kz. По его словам, пока других предложений ему не поступало.

"Мое будущее? В понедельник я уйду в отпуск. Мы будем общаться. Я сказал владельцам, что сначала дам им знать, если начну переговоры с другим клубом. Я сказал "Роме", когда сборная Португалии позвала меня в декабре на новую работу… на данный момент ни один другой клуб мне не звонил.

Я хочу остаться в "Роме", но мои игроки заслуживают большего… И я тоже заслуживаю большего.

Я действительно устал быть менеджером, главой по связям с общественностью, лицом клуба, когда нас ограбили… Я хочу остаться, но с правильными условиями, чтобы выложиться по полной", - цитирует Моуринью журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

