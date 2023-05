"Севилья" в седьмой раз выиграла Лигу Европы

Испанская "Севилья" стала победителем Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz. В финальном матче текущего розыгрыша испанцы на "Пушкаш Арене" в Будапеште (Венгрия) играли с итальянской "Ромой".

Римляне первыми вышли вперед после гола на 35-й минуте, который забил аргентинский форвард Пауло Дибала.

На 55-й минуте "Севилья" сравняла счет. Причем испанцы сделали это с помощью соперника - автоголом отметился защитник "Ромы" Джанлука Манчини.

На 75-й минуте английский арбитр Энтони Тэйлор назначил пенальти в ворота "Ромы". Но после просмотра VAR судья отменил свое решение.

В основное время больше забитых голов не было.

