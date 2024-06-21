"Актобе", "Астана" или "Ордабасы"? Известно, кто вылетит первым из еврокубков

Ветеран казахстанского футбола и известный функционер Болат Есмагамбетов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz соперника "Тобола" по квалификации Лиги Европы. В ходе беседы специалист выразил тревогу за перспективы клуба в еврокубках.

Костанайский "Тобол" в случае успеха в противостоянии первого раунда со словацким "Ружомбероком", во втором сыграет с турецким "Трабзонспором". Матчи намечены на 25 июля и 1 августа.

"Я думаю, что за "Тобол" придется беспокоиться больше всего. Во-первых, его соперник - самый серьезный. Мы знаем, что чемпионат Словакии - не слабый. Сборная этой страны играет на чемпионате Европы. Клубы регулярно проходят несколько стадий еврокубков. Все это звучит не в пользу "Тобола". Однако, главной проблемой является нынешняя форма костанайской команды. С начала чемпионата их лихорадит. Ярким показателем стал неожиданный разгром от "Атырау" в Кубке страны. Я думаю, что шансы "Тобола" в этом противостоянии 50 на 50. Многое будет зависеть от настроя футболистов. В случае успеха против "Трабзонспора" - шансов будет совсем немного. Если "Тобол" пройдет два раунда турнира, это будет чудом", - заявил Есмагамбетов.

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В последней игре "Тобол" сенсационно проиграл "Атырау" со счетом 0:4 и вылетел из Кубка Казахстана. При этом в чемпионате страны он провел 10 матчей и набрал 16 очков, занимая шестое место.

Отметим, что в еврокубках от Казахстана сыграют еще три команды "Ордабасы", "Актобе" и "Астана".

При этом, "Ордабасы" в квалификации Лиги чемпионов сыграет с молдавским "Петрокубом", "Актобе" в Лиге конференций померится с боснийским "Сараево", а "Астана" во втором раунде этого же состязания встретится с победителем в паре "Торпедо" (Беларусь) - "Милсами" (Молдова).