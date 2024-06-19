Стало известно, с кем сыграет "Астана" и "Актобе" в Лиге конференций

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Казахстанские клубы "Астана" и "Актобе" узнали соперников в этой стадии.

"Астана" стартует со второго раунда. Соперником столичного клуба будет победитель пары Торпедо" (Беларусь) - "Милсами" (Молдова). Первый матч пройдет на выезде, ответный - в Казахстане.

"Актобе" в первом раунде сыграет с боснийским "Сараево". В случае успеха "красно-белые" встретятся с клубом "Спартак Трнава" (Словакия). Первая игра состоится в Казахстане, а ответная на выезде.

Матчи пройдут 25 июля и 1 августа.

Напомним, ранее шымкентский "Ордабасы" узнал потенциального соперника по второму квалификационному раунду Лиги чемпионов, а у "Тобола" определился потенциальный соперник во втором раунде Лиги Европы.