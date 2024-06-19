"Ордабасы" узнал второго соперника в Лиге чемпионов

Сегодня, 19 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

На этой стадии "Ордабасы" сыграет с кипрским АПОЭЛом, если в первом раунде пройдет молдавский "Петрокуб". Первый матч первого отборочного раунда пройдет 9/10 июля в Казахстане, ответный - 16/17 июля в Молдове. Первый матч второго отборочного раунда состоится 23/24 июля, ответный - 30/31 июля.

На сегодня также намечена жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы и Лиги конференций, подробности - тут.

Напомним, что в прошлом сезоне "Ордабасы" впервые в истории стал чемпионом Казахстана и этим самым получил право выступить в самом престижном клубном турнире под эгидой УЕФА.