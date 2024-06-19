Прямая трансляция жеребьевки 2-го раунда еврокубков с участием клубов Казахстана

Сегодня, 19 июня, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка второго отборочного этапа еврокубков сезона-2024/25, передают Vesti.kz.

Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов начнется в 15:00 по времени Астаны. От Казахстана в этом турнире выступит "Ордабасы", шымкентский клуб в первом раунде встретится с молдавским "Петрокубом".

Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы начнется в 16:00. Казахстан в этом турнире представит "Тобол", костанайцы сыграют в первом раунде против словацкого "Ружомберока".

Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги конференций начнется в 17:00. Здесь от Казахстана будут биться "Актобе" и "Астана". Столичная команда начнет свой еврокубковый путь с этой стадии, тогда как актюбинцы в первом раунде встретятся с боснийским "Сараево".

Прямая трансляция будет доступна на сайте УЕФА.