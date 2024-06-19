Стал известен второй соперник "Тобола" в Лиге Европы

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.
Костанайский "Тобол" в случае успешного преодоления первого раунда, во втором сыграет с турецким "Трабзонспором". Матчи намечены на 25 июля и 1 августа.
Напомним, в первом раунде команда Нурбола Жумаскалиева встретится со словацким клубом "Ружомберок". Первая игра пройдет 11 июля на выезде, а ответная 18-го в Казахстане.
Отметим, что "Тобол" является действующим обладателем Кубка Казахстана.
Ранее шымкентский "Ордабасы" узнал потенциального соперника по второму квалификационному раунду Лиги чемпионов.
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