Неожиданным разгромом обернулся матч за выход в финал Кубка Казахстана

"Атырау" и "Тобол" сыграли в 1/2 финала Кубка Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.

Матч в Атырау завершился разгромом костанайцев (4:0), которые являются действующими обладателями трофея.

На 18-й минуте "нефтяники" усилиями белоруса Николая Сигневича забили первый гол. В первом тайме хозяева поля еще раз огорчили костанайцев: на 40-й минуте гол на свой счет записал словацкий легионер Якоб Новак.

На 53-й минуте Сигневич оформил дубль, а окончательный результат был установлен Ринатом Дужматовым на 99-й минуте.

Напомним, в первом матче "Тобол" минимально обыграл "Атырау" на своем поле со счетом 1:0.

В другом полуфинале в Семее встречаются "Елимай" и "Актобе". В первой игре красно-белые победили со счетом 2:0.