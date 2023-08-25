Зайнутдинову дали необычное прозвище в Турции

Казахстанский новичок "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов получил необычное прозвище среди фанатов и игроков турецкого клуба, передают Vesti.kz.

Зайнутдинов провел первый официальный матч за "Бешикташ" и сразу же стал героем встречи, забив победный гол в ворота киевского "Динамо" в Лиге конференций.

После запоминающегося дебюта Зайнутдинову дали прозвище Diyarbakırlı ("диярбакырец"). Так, к примеру, его назвал нападающий "Бешикташа" и сборной Турции Дженк Тосун.

И несколько фанатов в Twitter.

Это прозвище - отсылка к известному в Турции стихотворению Adı Bahtiyar ("Его звали Бахтияр") за авторством поэта Юсуфа Хайалоглу (Yusuf Hayaloğlu). В 1989 году другой известный поэт и музыкант Ахмет Кая использовал этот стих для своей песни под названием Gökyüzü (небо). По всей видимости, композиция стала очень популярной в Турции. Одна из версий этой песни на YouTube насчитывает 37 миллионов просмотров.

К слову, все последние комментарии к этой публикации на YouTube принадлежат болельщикам "Бешикташа", кликнувшим послушать песню после успешного дебюта Зайнутдинова.

Стихотворение Adı Bahtiyar повествует о силе духа человека по имени Бахтияр из города Диярбакыра. Юсуф Хайалоглу рассказывает историю о том, как мужчину преследовали, пытали и посадили в тюрьму за то, что однажды украл саз (традиционный турецкий струнный инструмент) из-за своей большой любви к музыке. Песня заканчивается призывом к справедливости - Бахтияра нельзя наказывать за то, что он просто хотел заниматься музыкой. Герой стихотворения не оставлял надежды играть на своем любимом инструменте, несмотря на угрозу смерти.

Теперь фанаты "Бешикташа" в Twitter переделывают на свой лад стих Юсуфа Хайалоглу, посвящая свои строчки Бахтиеру Зайнутдинову.

"Он из Казахстана, кодовое имя Бахтияр. Насколько я знаю, он виновен в том, что играет в мяч".

"Его звали Бахтияр, и он виновен в том, что забил гол".

"Ты настоящий орел!". Зайнутдинов грандиозно дебютировал за "Бешикташ"

Напомним, что Зайнутдинов этим летом перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро, а контракт с казахстанцем подписан на четыре года. По его условиям он будет зарабатывать 1,2 миллиона евро за сезон.