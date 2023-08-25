Зайнутдинов дебютировал за "Бешикташ" в ЛК и забил победный гол на 95-й минуте

Казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов дебютировал за "Бешикташ". Случилось это в первом матче против киевского "Динамо" в раунде плей-офф Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Зайнутдинов появился на поле сразу после первого тайма, заменив защитника сборной ДР Конго Артура Масуаку.

Сама же играла проходила в Бухаресте и завершилась победой турецкой команды - 3:2. При этом стамбульский клуб дважды вел в счете, но киевлянам в обоих случаях удалось отыграться. И все-таки в конце матча команда Шенола Гюнеша дожала хозяев поля. У "Бешикташа" голы забили Венсан Абубакар (40-я минута с пенальти), Омар Колли (64-я) и Бахтиер Зайнутдинов (90+5-я). У "Динамо" отличились Николай Шапаренко (60-я) и Назар Волошин (66-я).

Ответная встреча команд состоится в ночь на 1 сентября в Стамбуле.

Напомним, что Зайнутдинов этим летом перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро, а контракт с казахстанцем подписан на четыре года. По его условиям он будет зарабатывать 1,2 миллиона евро за сезон.

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