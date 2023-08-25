"Ты настоящий орел!". Зайнутдинов грандиозно дебютировал за "Бешикташ"

Бахтиер Зайнутдинов провел первый официальный матч за "Бешикташ" и сразу же стал героем встречи, забив победный гол в ворота киевского "Динамо" в Лиге конференций. Корреспондент Vesti.kz приводит статистику и впечатления от игры казахстанца со стороны болельщиков и специалистов.

Статистика

Зайнутдинов отыграл весь второй тайм и по версии sofascore получил оценку 7,2, среди игроков "Бешикташа" вышел оказались только Омар Колли и Амир Хадзиахметович. Зайнутдинов совершил 12 передач (10 точных), пять раз вступал в единоборства (выиграл три из них) и допустил два фола.

Шенол Гюнеш, главный тренер "Бешикташа":

- Когда Масуаку получил травму, я предпочел сделать выбор в пользу Зайнутдинова. Он играл с Умутом и бегал туда-сюда, чтобы сдерживать атакующих правых защитников. Он старался изо всех сил. Есть как минусы, так и плюсы, но он только что пришел в команду. Сейчас он находится в переходном периоде.

Şenol Güneş: Bakhtiyor Zaynutdinov elinden gelen gayreti gösterdi. pic.twitter.com/n7w4Kah2GQ — Kartal Analiz (@kartalanalizcom) August 24, 2023

Салих Учан, полузащитник "Бешикташа":

- Он забил хороший гол. Бахтиер стартовал как левый защитник, но затем продолжил игру на позиции левого полузащитника. Он также выходил в атаку. Для него это было очень хорошее начало. Рад за него и за свою команду.

Серхан Четинсая, вице-президент "Бешикташа":

- Ты настоящий орел!

Комментарии болельщиков "Бешикташа" об игре Зайнутдинова:

- Он рожден, чтобы играть за "Бешикташ"

- Андерсон Зайнутдинов! (отсылка к бразильцу Андерсону Талиске, который мог перейти в "Бешикташ")

- Он не защитник и не латераль, он должен играть десятого номера

- Все что надо сделать, это поставить его позади Абубакара, как сделали в "Фенербахче" с Шиманьски. Дайте ему свободу

- Абубакар так не ускорялся во время игры, как после гола Зайнутдинова

Bakhtiyor Zaynutdinov, uzatmalarda Beşiktaş'a hayat verdi. 🦅pic.twitter.com/WmxgZRDUjT — L'et Des Sports (@LetDesSports) August 24, 2023

- Гордость 250 миллионов тюрков!

- Все смотрят на последний удар, но действия Бахтиера перед голом тоже очень ценны. Он отдает пас Рашице и ждет, приближаясь и ожидая вариант паса сзади, он движется в сторону пустого коридора и добивает. Очень спокойно, очень качественно.

- Добро пожаловать! Если ты будешь играть от сердца, болельщики "Бешикташа" понесут тебя на спине..

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