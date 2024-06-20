Зайнутдинов "сорвал" трансфер на 19 миллионов евро: подробности

Полузащитник сборной Казахстана по футболу и стамбульского "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов поставил под угрозу срыва трансфер на 19 миллионов евро, сообщают Vesti.kz.

Изначально "Бешикташ" планировал продать Зайнутдинова вместе с Жедсоном Фернандешем в санкт-петербургский "Зенит", чтобы сэкономить на выплате процентов предыдущему клубу португальца - "Бенфике".

В частности, "Зенит" собирался заплатить за Фернандеша 17 миллионов евро (плюс 2 миллиона евро в качестве бонусов). Но этот трансфер может не состояться.

Дело в том, что Зайнутдинов отказался от заманчивого предложения от "Зенита" и решил остаться в "Бешикташе".

"Зайнутдинов - причина, по которой не было объявлено о переходе Жедсона в "Зенит". Их необходимо продать вместе из-за пункта о доле Жедсона при следующей продаже, но Бахтиер не хочет уходить. Я надеюсь, что его убедят, и все закончится хорошо", - пишет популярный аккаунт Duyum Beşiktaş в твиттере.

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Gedson Zenit transferinin açıklanmama sebebi Zaynutdinov



Gedsonun sonraki satıştan pay maddesinden dolayı birlikte satılmaları gerekiyor ama Bahtiyar gitmek istemiyor



Umarım ikna olur ve iyi hatırlanır. İkna olduğunda transfer gerçekleşecek yalansa oevladıyım pic.twitter.com/DEQEsLeR0O — Duyum Beşiktaş (@DuyumBesiktasJK) June 19, 2024

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Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне 26-летний Зайнутдинов принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. В составе "орлов" Зайнутдинов завоевал Кубок Турции.

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