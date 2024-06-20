Зайнутдинов "сорвал" трансфер на 19 миллионов евро: подробности

Полузащитник сборной Казахстана по футболу и стамбульского "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов поставил под угрозу срыва трансфер на 19 миллионов евро, сообщают Vesti.kz.
Изначально "Бешикташ" планировал продать Зайнутдинова вместе с Жедсоном Фернандешем в санкт-петербургский "Зенит", чтобы сэкономить на выплате процентов предыдущему клубу португальца - "Бенфике".
В частности, "Зенит" собирался заплатить за Фернандеша 17 миллионов евро (плюс 2 миллиона евро в качестве бонусов). Но этот трансфер может не состояться.
Дело в том, что Зайнутдинов отказался от заманчивого предложения от "Зенита" и решил остаться в "Бешикташе".
"Зайнутдинов - причина, по которой не было объявлено о переходе Жедсона в "Зенит". Их необходимо продать вместе из-за пункта о доле Жедсона при следующей продаже, но Бахтиер не хочет уходить. Я надеюсь, что его убедят, и все закончится хорошо", - пишет популярный аккаунт Duyum Beşiktaş в твиттере.
"Бешикташ" согласился продать Зайнутдинова: известны сумма и покупатель
Gedson Zenit transferinin açıklanmama sebebi Zaynutdinov— Duyum Beşiktaş (@DuyumBesiktasJK) June 19, 2024
Gedsonun sonraki satıştan pay maddesinden dolayı birlikte satılmaları gerekiyor ama Bahtiyar gitmek istemiyor
Umarım ikna olur ve iyi hatırlanır. İkna olduğunda transfer gerçekleşecek yalansa oevladıyım pic.twitter.com/DEQEsLeR0O
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Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро.
В минувшем сезоне 26-летний Зайнутдинов принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. В составе "орлов" Зайнутдинов завоевал Кубок Турции.
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