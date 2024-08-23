Зайнутдинов готов уйти из "Бешикташа". Ему ищут клуб в топ-лиге

Новости спорта Футбол Турция
Сегодня 12:30
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Лидер сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов не входит в долгосрочные планы стамбульского "Бешикташа". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, где может продолжить карьеру 26-летний игрок.

Как известно, летом "Бешикташ" возглавил новый тренер - Джованни ван Бронхорст. Однако, это назначение негативно отразилось на статусе Бахтиера. Да, у казахстанца было повреждение, после которого он восстанавливался и пропустил часть подготовительных сборов, но на данный момент он уже доступен и занимается в общей группе. Однако новый рулевой "орлов" игнорирует Зайнутдинова и пока ни разу не включил его в заявку на матчи.

Ранее Зайнутдинов отказался от перехода в "Зенит" и не откликнулся на интерес со стороны московского "Динамо". Бахтиер по-прежнему не намерен возвращаться в российскую премьер-лигу (РПЛ). Но его представители ведут работу по поиску клуба в других странах. В частности, мониторят рынки в Германии, Италии и Франции, а также в Греции, Австрии и Бельгии. Рассматривается, в том числе, вариант с уходом в аренду, но для "Бешикташа" более приоритетный вариант - продажа в нынешнее трансферное окно.

Окружение Зайнутдинова понимает, что игроку лучше сменить обстановку, ведь если остаться в "Бешикташе" можно потерять время до зимнего окна и растерять игровую форму.

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Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро.

В составе "орлов" Зайнутдинов завоевал Кубок Турции. Его контракт с "Бешикташем" рассчитан до конца сезона-2026/27.

В России Зайнутдинов помимо ЦСКА выступал за "Ростов".

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