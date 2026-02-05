Узбекистан лишился лучшего футболиста перед ЧМ-2026

Капитан сборной Узбекистана Элдор Шомуродов получил травму в матче третьего тура Кубка Турции между "Карагюмрюком" и "Башакшехиром", завершившемся со счётом 1:4, передают Vesti.kz.

Неприятная травма в Турции

30-летний нападающий отметился забитым мячом на 22-й минуте встречи, однако уже спустя четыре минуты был вынужден досрочно покинуть поле из-за повреждения. Характер травмы и сроки восстановления футболиста на данный момент не сообщаются, что вызывает обеспокоенность у фанатов.

Ключевая фигура сборной

Шомуродов остаётся одним из главных лидеров узбекистанской сборной. В текущем сезоне он провёл 29 матчей за турецкий "Башакшехир" во всех турнирах, записав на свой счёт 15 голов и пять результативных передач. По данным порталов, рыночная стоимость форварда оценивается в пять миллионов евро.

По итогам 2025 года Футбольная ассоциация Узбекистана признала Элдора Шомуродова лучшим футболистом страны.





На пороге исторического турнира

Летом 2026 года сборную Узбекистана ждёт историческое событие — дебют на чемпионате мира, который пройдёт в США, Мексике и Канаде. Руководить командой на этом турнире будет именитый итальянский специалист Фабио Каннаваро, возглавивший сборную в октябре 2025 года и уже приступивший к активной подготовке.

