Турция
Сегодня 07:45
 

Европейский клуб принял решение о трансфере капитана сборной Узбекистана

Элдор Шомуродов.

Турецкий "Истанбул Башакшехир" принял решение полностью выкупить контракт капитана сборной Узбекистана и нападающего Элдора Шомуродова, передают Vesti.kz.

Выкуп у "Ромы"

Как сообщает Futbol qoidalar, стамбульский клуб активировал опцию обязательного выкупа, предусмотренную в арендном соглашении с итальянской "Ромой". Сумма трансфера составила 2,7 миллиона евро (1,6 миллиарда тенге). Отмечается, что поводом для ускоренного решения стал интерес к форварду со стороны ряда ведущих клубов Турции.

Также в договоре закреплён пункт, согласно которому "Рома" получит 10 процентов от суммы возможного будущего трансфера Шомуродова в другой клуб.

Яркий сезон в Турции

Эльдор Шомуродов присоединился к "Башакшехиру" летом 2025 года на правах годичной аренды. За это время узбекский форвард провёл 28 матчей, в которых отметился 14 голами и 5 результативными передачами.

На данный момент Шомуродов является лидером бомбардирской гонки турецкой Суперлиги, подтверждая статус ключевого игрока.

В Узбекистане объявили вердикт Каннаваро перед ЧМ-2026

