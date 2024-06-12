Боссы стамбульского "Бешикташа" намерены подать исковое заявление на турецкого журналиста Гекхана Динча за разглашение вероятных деталей трансферных переговоров с "Зенитом" по трансферам в санкт-петербургский клуб полузащитников Бахтиера Зайнудтинова и Жедсона Фернандеша, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Serencebey.

Ранее Динч опубликовал возможные детали трансферов, отметив, что "Бешикташ" формально готовится уступить "Зениту" Зайнутдинова за 25 миллионов евро, а португальца – за пять миллионов.

Позже стало известно, что предыдущему клубу Жедсона "Бенфике" полагается 50 процентов от суммы перепродажи футболиста. Таким образом, большую часть фактической сумму за трансфер Фернандеша получил бы сам турецкий клуб.

Президент "Бешикташа" Хасан Арат после публикаций журналиста дал поручение сотрудникам клуба подготовить исковое заявление в отношении Динча за клевету.

Добавим, что Transfermarkt оценивает казахстанца в пять миллионов, а португальца в 15.

Ранее сообщалось, что "Зенит" договорился с "Бешикташем" о трансфере Зайнутдинова. Сумма сделки оценивается в 4,5 миллиона евро.

В России Зайнутдинов выступал за московский ЦСКА и "Ростов". Добавим, что цвета "Зенита" защищает другой игрок сборной Казахстана - Нуралы Алип.

Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро.