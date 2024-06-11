Стало известно о переговорах "Бешикташа" и "Зенита" по трансферу Зайнутдинова

Новости спорта Футбол Турция
Вчера 22:30
©ФК "Бешикташ"

Появилась информация о возможном трансфере полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова из турецкого "Бешикташа" в российский "Зенит", сообщают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Ягыза Сабунджуоглу.

"Зенит" начал официальные контакты Бахтиера Зайнутдинова, выступающего за "Бешикташ", - пишет в своем X (бывший Twitter) источник.

Ранее сообщалось, что "Зенит" договорился с "Бешикташем" о трансфере Зайнутдинова. Сумма сделки оценивается в 4,5 миллиона евро.

В России Зайнутдинов выступал за московский ЦСКА и "Ростов". Добавим, что цвета "Зенита" защищает другой игрок сборной Казахстана - Нуралы Алип.

Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро.

За стамбульский клуб он провел 37 матчей, забив один гол. В составе "Бешикташа" Зайнутдинов завоевал Кубок Турции, но в чемпионате команда заняла шестое место. Его контракт с "орлами" рассчитан до конца сезона-2026/27

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Зенит Футбольные трансферы Алип Нуралы

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