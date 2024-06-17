Предсказана судьба Зайнутдинова в "Бешикташе"

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Сегодня 20:36
©ФК "Бешикташ"

Ветеран казахстанского футбола Болат Есмагамбетов высказался корреспонденту Vesti.kz о трансфере игрока турецкого "Бешикташа" Бахтиера Зайнутдинова в санкт-петербургский "Зенит".

Ранее сообщалось, что 26-летний универсал близок к переходу в стан десятикратных чемпионов России. Сумма трансфера составляет 4,5 миллиона Евро.

"Честно говоря, это такой вопрос. Тут оба варианта интересны по своему. "Зенит" - это сильная команда, которая является бессменным чемпионом. Я думаю, что это престижно и зарплата будет хорошая. Однако, есть существенный минус - нет еврокубков. Без них нет дальнейшего роста. У "Бешикташа" - есть окно в Европу. Команда получила путевку в Лигу Европы.

У Зайнутдинова - есть все для дальнейшего развития. Однако, я думаю он сам выберет себе то, что ему по душе. Он высококлассный игрок, которому нужно развитие", - отметил Есмагамбетов.

Трансфер Зайнутдинова в "Зенит" вызвал скандал в Турции

Зайнутдинов выступает за "Бешикташ" с прошлого лета, когда перешел из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро, подписав контракт до 2027 года. В турецкой Суперлиге он провел 27 матчей, результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость казахстанца в 5 миллионов евро.

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