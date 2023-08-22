Автор: Димаш Тулегенов

Переход Бахтиера Зайнутдинова в турецкий "Бешикташ" стал большой радостью для всех болельщиков из Казахстана. С полузащитником тепло попрощались в стане московского ЦСКА, и все ждали, что его не менее тепло примут болельщики стамбульского клуба. Однако реакция турецких фанатов стала неоднозначной, и она точно шокировала казахстанцев, активно поддерживающих Зайнутдинова. Корреспондент Vesti.kz разобрался в этой ситуации.

В комментариях под постами о Зайнутдинове в Instagram-аккаунте "Бешикташа" радуются в основном лишь соотечественники футболиста. Местные же болельщики больше озадачены другими вопросами, касательно дополнительных приобретений и требования от руководства уйти в отставку. А под постом о встрече Зайнутдинова и Алекса Окслейда-Чемберлена спустя четыре года свои комментарии оставляли в основном лишь казахстанцы.

Судя по всему, болельщики из Казахстана ждали куда более теплой реакции турецкой аудитории на этот трансфер. Все-таки он освещался очень громко, и была популярна мысль, что Бахтиер перейдет в страну из братской Казахстану страны. После полного игнорирования факта трансфера Зайнутдинова в комментариях, многие казахстанцы приняли такое поведение турецких фанатов как неуважение к игроку.

В чем же причина такой реакции турецких любителей футбола?

Высокие требования: жажда вернуть своих звезд и подписать легенду

Понятно, что Зайнутдинов - это усиление и плюс один игрок в обойму "Бешикташа". Однако местные фанаты ждут в первую очередь других трансферов. Так, большинство болельщиков стамбульцев, оставляя комментарии под постами, требовали подписания контракта с бразильцем Андерсоном Талиской из "Аль-Насра" и португальским свободным агентом Рикарду Куарежмой. Еще часть фанатов требовала подписания Серхио Рамоса.

29-летний Талиска уже играл за "Бешикташ" с 2016 по 2018 годы, забив 37 голов в 80 матчах за черно-белых. 39-летний Куарежма выступал за команду с 2010 по 2013, а также с 2015 по 2019 годы, выбив статистику 38+77 в 227 играх. Рамос же ранее не играл в Турции, и уже сообщалось, что его финансовые запросы слишком велики для "Бешикташа".

Разгневанные фанаты требуют подписать этих игроков. А в противном случае ждут отставки руководства. Однако прошлой ночью в клубе уже сделали заявление, что Талиску и Рамоса клуб не подпишет.

Погоня за "Галатасараем" и "Фенербахче". Зайнутдинов пока не придает статуса

Может быть, Бахтиер и хорош, причем даже на уровне "Бешикташа", но их болельщикам в первую очередь нужен статус. Казахстанца мало кто знает в Турции, и вряд ли за его выступлениями в России или Казахстане кто-то активно следил. Поэтому на первый взгляд Зайнутдинов для них - футболист без громкого имени.

Этим летом черно-белые подписали Милота Рашицу из английского "Норвича" (5,25 миллиона евро), Зайнутдинова из ЦСКА (4,5 миллиона), Жана Онану из французского "Ланса" (4,04 миллиона), выкупили у "Вест Хэма" Артура Масуаку (2 миллиона), подписали бесплатно Даниэля Амарти (экс-"Лестер"), Окслейда-Чемберлена (экс-"Ливерпуль"), Анте Ребича (экс-"Милан"), а также арендовала еще ряд менее известных игроков.

Статусными здесь можно назвать трансферы Окслейда-Чемберлена и Ребича. Первый на протяжении десяти лет являлся звездой английской премьер-лиги, а второй играл за известные клубы и доходил до финала ЧМ-2018 со сборной Хорватии.

Но этого болельщикам "Бешикташа" мало, потому что очень важно не отставать по статусу от своих злейших врагов и соседей - "Галатасарая" и "Фенербахче". Первые этим летом выкупили у ПСЖ Мауро Икарди (10 миллионов), приобрели Керема Демирбая из "Байера" (3,7 миллиона), Седрика Бакамбу у "Аль-Насра" из ОАЭ (700 тысяч), арендовали Анхелиньо у "РБ Лейпциг", а также заполучили бесплатно экс-звезд АПЛ Уилфрида Заа (экс-"Кристал Пэлас") и Хакима Зиеша (экс-"Челси"). В совокупности все это покруче, чем трансферы "Бешикташа". Вряд ли кто-то будет спорить.

"Фенербахче" выкупил Дженгиза Ундера из "Марселя" (15 миллионов), Себастьяна Шиманьски из московского "Динамо" (9,75 миллиона), Фреда из "Манчестер Юнайтед" (9,74 миллиона), Родриго Бекао из "Удинезе" (8,31 миллиона), а также бесплатно подписали Душана Тадича (экс-"Аякс") и Эдина Джеко (экс-"Интер").

Даже по финансовой составляющей видно, что "Галатасарай" и "Фенербахче" способны вкладывать больше средств на трансферы и, вероятно, из-за этого "Бешикташ" менее конкурентный на рынке. Но болельщикам черно-белых этого не понять - они не будут слушать причины и отговорки. Для них важно чувствовать, что они не хуже принципиальных соперников, а даже лучше. Поэтому трансфер Зайнутдинова для них не является чем-то крутым, ведь он по своей медийности не дотягивает до уровня конкуренции с подписанием Зиеша "Галатасараем" или Джеко "Фенербахче".

Специфическая первая оценка игроку и отсутствие мыслей о братстве

Болельщики "Бешикташа" будут рады новичкам, особенно если это игрок с громким именем и богатым бэкграундам в топовых лигах Европы. Молодым проспектам, или тем, кто желает через "Бешикташ" пробиться выше, рады будут не так сильно. Но это вполне объяснимо, ведь фанату любой команды будет приятнее, когда к клубу присоединится звездный футболист, а не малоизвестный новичок.

Поэтому потенциальным трансферам Талиски или Рамоса в черно-белой части Стамбула порадовались бы намного сильнее, чем переходу Зайнутдинова. Это были бы более громкие и медийные трансферы, и наверняка футболки с фамилией Рамоса продавались бы в сотни раз быстрее, чем такие же футболки с фамилией Бахтиера. Это тоже объяснимо.

Поэтому можно сказать, что у фанатов "Бешикташа" принципиальный взгляд на трансферы своей команды. Им важен не просто игрок, а футболист, который придаст клубу статус и заставит нервничать фанатов двух соседей. Кроме того, у болельщиков "Бешикташа" не особо прослеживается теплота, связанная с тем, что к ним присоединился футболист из братской страны.

Некоторые казахстанские фанаты, оскорбившись, уже писали комментарии с обращением к турецким болельщикам, давая понять, что к ним в страну приехал футболист из тюркской республики, и что они должны показать свое гостеприимство. Часть местных пользователей попыталось объяснить, что против Бахтиера они ничего не имеют, но им важны мощные трансферы. Но были и те, кто заявил, что этническая принадлежность футболиста не играет никакой роли, следовательно, братская страна или нет - им без разницы.

Поэтому на этот фактор куда больше внимания обращают фанаты из Казахстана. Но оно и понятно. Для нашего футбола это исторический переход, а для фанатов "Бешикташа" - лишь скромный трансфер даже на фоне подписаний Окслейда-Чемберлена и Ребича.

Зайнутдинова представили как универсала. Но не все это оценили

Казахстанца очень оригинально презентовали, дав понять, что это игрок, способный сыграть на любом участке поля. Конечно, многие этим гордятся и даже называют это основной особенностью Бахтиера. Но не все фанаты "Бешикташа" с восторгом восприняли данный факт.

Некоторые пользователи задавались вопросом: "Где же мы тогда увидим его на поле?". Скептическое рассуждение, ведь их мнение зациклено на том, что Бахтиер - футболист без конкретной позиции, а значит, что твердым игроком стартового состава он не станет.

Но болельщики "Бешикташа" не знают, что играть везде - это не прихоть Зайнутдинова, а лишь его дисциплинированное отношение к делу и тренерским установкам. Ряд специалистов использовали казахстанца на разных позициях, потому что сами считали это нужным.

Но сам Зайнутдинов уже признавался, что комфортно чувствует себя на левом фланге обороны, хотя до этого считал, что ему комфортнее играть в атаке. Понятно, что он уже адаптирован под несколько амплуа, но в идеале ему тоже хочется стабильно выступать на одной позиции.

Найдет ли он свою постоянную позицию в "Бешикташе" - в первую очередь зависит от видения главного тренера Шенола Гюнеша.

"Бешикташ" не привык платить миллионы за малоизвестных игроков

У некоторых фанатов было неоднозначное отношение именно к трансферу Зайнутдинова. В частности, им не понравилось, что за казахстанца заплатили 4,5 миллиона евро. Больше этим летом в клубе раскошелились лишь на Рашицу из АПЛ.

Многих звезд мирового футбола "Бешикташ" подписывает и подписывал раньше бесплатно, а тут немалые деньги были отданы за малоизвестного для турецкой аудитории казахстанца. Недовольные болельщики, которых, все же, не так много, считали, что лучше бы эти средства ушли на привлечение Талиски или Рамоса.

За всю клубную историю "Бешикташ" платил больше, чем за Зайнутдинова, всего 13 раз. Среди них были звезды: Куарежма (7,3 миллиона), Адем Льяич (6,5 миллиона), Демба Ба (6 миллионов), Жедсон Фернандеш (6 миллионов). Дешевле обошлись в свое время переходы Джермейна Ленса (4,09 миллиона), Вагнера Лава (3 миллиона), Адриано из "Барселоны" (2,3 миллиона), двухлетняя аренда Талиски (4 миллиона) и еще ряд громких трансферов.

Таким образом, "Бешикташ" уже дал большой аванс Зайнутдинову, заплатив за него такую сумму. Это значит, что в клубе действительно верят в казахстанца и рассчитывают на него. Но ему все еще предстоит доказать свою состоятельность перед требовательными болельщиками черно-белых, а также продемонстрировать, что такие деньги были заплачены не зря.

Напомним, что Зайнутдинов может дебютировать в составе "Бешикташа" уже в четверг, 24 августа. В тот день команда проведет гостевой матч с киевским "Динамо" в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций.

Фото: ФК "Бешикташ" (1-3, 6-9), ФК "Галатасарай" (4), ФК "Фенербахче" (5)©