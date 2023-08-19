Рамос присоединится к Зайнутдинову в "Бешикташе"? В клубе сделали заявление

Вице-президент турецкого "Бешикташа" Эмре Коджадаг не особо верит в реализацию перехода звездного испанского защитника Серхио Рамоса. В настоящее время 37-летний оборонец пребывает в статусе свободного агента, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как оказалось, проблемой в осуществлении идеи приглашения Рамоса стали его финансовые запросы. В "Бешикташе" не готовы платить столько, сколько требует легенда "Реала" и сборной Испании, а именно - десять миллионов евро в год.

"В СМИ пишут, что Серхио Рамос требует пять миллионов евро в год. Его запрос больше в два раза. Вы говорите: "Ты привел Адриано, почему не можешь Рамоса?" Адриано, когда играл за "Барселону" в Ла Лиге, получал пять. Сейчас он согласился на три. С Рамосом такого нет!", - приводит его слова "Чемпионат" со ссылкой на Fanatik.

Ранее стало известно, что казахстанский новичок "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов будет получать в Стамбуле 1,2 миллиона евро в год.

Напомним, что последним клубом Рамоса был французский ПСЖ.